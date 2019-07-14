“FETÖ’cü yapılanmayı Erbakan ortaya koydu”

15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili açıklamasında önemli bir noktaya dikkat çeken Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras, “FETÖ yapılanmasını daha en başında ilk deşifre eden kişi Prof. Dr. Necmettin Erbakan’dır. Hocamız tam 60 yıl boyunca bu yapılanmayı, İngiliz gemisi ile Çanakkale’ye Türk milletini öldürmek için gelen Hintli Müslümanlara benzetmiştir. 15 Temmuz tarihinde hocamızın bu tespitinin ne kadar haklı olduğunu bütün milletimiz görmüştür” dedi.

“ŞEHİTLERİMİZİ ANIYORUM”

15 Temmuz gecesi canlarını feda ederek hain kalkışmayı milletin bastırdığını kaydeden Aras, “Kahraman ordumuzun içerisindeki, vatansever subay, astsubay, uzman personel ve Mehmetçiğimizin, bu isyanın bastırılmasındaki rolü asla yadsınamaz. O gece üniformalı üniformasız ayrımı ortadan kalkmış ve tüm vatanseverler tek vücut olarak bu hain kalkışmaya meydan vermemişlerdir. Şehitlerimiz arasındaki 61 kardeşimizde teşkilatlarımızda yetişmişti. Hocamızın 60 yıldır bu yapıya karşılık verdiği fikri, siyasi ve bürokratik mücadeleyi, talebeleri canlarını feda ederek sürdürmüş oldular. Bu vesile ile o gece hayatını kaybeden vatan evlatlarımızı minnetle anıyorum” diye konuştu.