“Darbenin siyasi ayağı hala ortaya çıkmadı”

CHP Darıca İlçe Başkanı Gürer Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla bir bildiri yayımladı. Açıklamasında demokrasiye ve milli iradeye yönelik hain kalkışma ve arkasındaki FETÖ terör örgütünü lanetlediklerini kaydeden ilçe başkanı Yıldırım, “15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığımız gibi halk egemenliğine ve Türkiye’nin demokratik birikimine sahip çıkma azmindeyiz” dedi.

“TBMM DEVRE DIŞI KALDI”

Darbe girişimine karşı milletin, Meclis’in ve siyaset kurumunun ortak bir direniş sergilediğini dile getiren Yıldırım, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu kararlı duruş ne yazık ki güçlü bir demokrasi çıkarma fırsatına dönüştürülememiş, sonraki süreçte TBMM’yi devre dışı bırakan bir OHAL rejimi yerleştirilmiştir. Aradan 3 yıl geçmiş olmasına karşın darbenin siyasi ayağını ortaya çıkarmaya dönük esaslı bir adım atılmamıştır. Askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı kararlı duruşumuz devam edecektir. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye yaratmanın yolu, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine bağlı, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti esaslarına sarılmaktan geçiyor”