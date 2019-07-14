Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 18:11 TSİ- Gündem G: Bugün 18:13 TSİ

“Hainlere fırsat vermeyeceğiz”

SAVDES-SEN Kocaeli Bölge Şube Başkanı Özhan İmre, yaptığı yazılı bir açıklama ile 15 Temmuz darbe girişiminde hayatlarını kaybeden 251 şehidimizi rahmetle andı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

SAVDES-SEN Kocaeli Bölge Şube Başkanı Özhan İmre, yaptığı yazılı bir açıklama ile 15 Temmuz darbe girişiminde hayatlarını kaybeden 251 şehidimizi rahmetle andı. Açıklamasında FETÖ terör örgütü üyeleri ve iş birlikçilerinin yaptığı darbe girişiminin halkımız, ordumuz ve emniyet güçlerimizin mücadelesi ile püskürtüldüğünün belirtildiği açıklamada “Devletimize, milletimize ve cumhuriyetimize yapılanları unutmayacağız, unutturmayacağız. Büyük Türkiye hayalimizle her zamankinden daha fazla çalışacağız. Geleceğimize kast eden hainlere fırsat vermeyeceğiz” denildi.

 

Bugün 18:11 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
İnönü esnafı kepenk kapatıyor mask
İnönü esnafı kepenk kapatıyor
Elektrik kesintileri başladı mask
Elektrik kesintileri başladı
Vatandaşa erken emeklilik fırsatı mask
Vatandaşa erken emeklilik fırsatı
Halk ekmek bakkallarda da satılacak mask
Halk ekmek bakkallarda da satılacak
Fırsatçılardan 15 Temmuz tuzağı! mask
Fırsatçılardan 15 Temmuz tuzağı!
Balkan Türkleri’nden AKP'li yönetici hakkında suç duyurusu mask
Balkan Türkleri’nden AKP'li yönetici hakkında suç duyurusu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze'de metro projesi bekleyecek mask
Gebze'de metro projesi bekleyecek
İzmit Belediyesi'nde şok istifa mask
İzmit Belediyesi'nde şok istifa
Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni mask
Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni
İzmit'te zaman durdu mask
İzmit'te zaman durdu
Başiskele Belediyesi borç batağında mask
Başiskele Belediyesi borç batağında
Komşu çocuğuna taciz mahkemede mask
Komşu çocuğuna taciz mahkemede

GALERİ

Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı mask
Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu mask
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor mask
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu mask
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL