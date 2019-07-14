SAVDES-SEN Kocaeli Bölge Şube Başkanı Özhan İmre, yaptığı yazılı bir açıklama ile 15 Temmuz darbe girişiminde hayatlarını kaybeden 251 şehidimizi rahmetle andı. Açıklamasında FETÖ terör örgütü üyeleri ve iş birlikçilerinin yaptığı darbe girişiminin halkımız, ordumuz ve emniyet güçlerimizin mücadelesi ile püskürtüldüğünün belirtildiği açıklamada “Devletimize, milletimize ve cumhuriyetimize yapılanları unutmayacağız, unutturmayacağız. Büyük Türkiye hayalimizle her zamankinden daha fazla çalışacağız. Geleceğimize kast eden hainlere fırsat vermeyeceğiz” denildi.