SAVDES-SEN Kocaeli Bölge Şube Başkanı Özhan İmre, yaptığı yazılı bir açıklama ile 15 Temmuz darbe girişiminde hayatlarını kaybeden 251 şehidimizi rahmetle andı. Açıklamasında FETÖ terör örgütü üyeleri ve iş birlikçilerinin yaptığı darbe girişiminin halkımız, ordumuz ve emniyet güçlerimizin mücadelesi ile püskürtüldüğünün belirtildiği açıklamada “Devletimize, milletimize ve cumhuriyetimize yapılanları unutmayacağız, unutturmayacağız. Büyük Türkiye hayalimizle her zamankinden daha fazla çalışacağız. Geleceğimize kast eden hainlere fırsat vermeyeceğiz” denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz