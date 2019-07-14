Kocaelispor, Kartepe kampındaki ilk antrenmanını yağmur altında gerçekleşti. Engin Korukır denetiminde yapılan antrenman 3’erli 4’erli gruplar halinde, ardından toplu halde koşularla başladı. Serin bir havada yapılan antrenmanda futbolcuların enerjilerinin yüksek olması dikkatlerden kaçmazken, yıllar sonra Kocaelispor’a geri dönen malzemeci Orhan Görmez, kampın neşe kaynağı oldu. Topla yapılan çalışmanın ardından akşam yemeğini yiyen Yeşil Siyahlılar yarın (Pazartesi) sabah 07.30 öğlen 10.30 ve akşam 17.30 olmak üzere 3 antrenman yapacak.
Bugün 18:13 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 18:18 TSİ
Kocaelispor’da ilk antrenman neşe içinde geçti
Kocaelispor, Kartepe kampındaki ilk antrenmanını yağmur altında gerçekleşti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz