Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 18:13 TSİ- Spor G: Bugün 18:18 TSİ

Kocaelispor’da ilk antrenman neşe içinde geçti

Kocaelispor, Kartepe kampındaki ilk antrenmanını yağmur altında gerçekleşti.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaelispor, Kartepe kampındaki ilk antrenmanını yağmur altında gerçekleşti. Engin Korukır denetiminde yapılan antrenman 3’erli 4’erli gruplar halinde, ardından toplu halde koşularla başladı. Serin bir havada yapılan antrenmanda futbolcuların enerjilerinin yüksek olması dikkatlerden kaçmazken, yıllar sonra Kocaelispor’a geri dönen malzemeci Orhan Görmez, kampın neşe kaynağı oldu. Topla yapılan çalışmanın ardından akşam yemeğini yiyen Yeşil Siyahlılar yarın (Pazartesi) sabah 07.30 öğlen 10.30 ve akşam 17.30 olmak üzere 3 antrenman yapacak.

Bugün 18:13 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Ve Kocaelispor zirveye çıktı! mask
Ve Kocaelispor zirveye çıktı!
Doğduğu köyün kulübüne başkan oldu mask
Doğduğu köyün kulübüne başkan oldu
Darıca taraftarına müjde! mask
Darıca taraftarına müjde!
Adem dededen torunu Adem Efe’ye destek mask
Adem dededen torunu Adem Efe’ye destek
Gölcükspor arı misali! mask
Gölcükspor arı misali!
Burunga’da çalışmalar sürüyor mask
Burunga’da çalışmalar sürüyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze'de metro projesi bekleyecek mask
Gebze'de metro projesi bekleyecek
İzmit Belediyesi'nde şok istifa mask
İzmit Belediyesi'nde şok istifa
Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni mask
Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni
İzmit'te zaman durdu mask
İzmit'te zaman durdu
Başiskele Belediyesi borç batağında mask
Başiskele Belediyesi borç batağında
Komşu çocuğuna taciz mahkemede mask
Komşu çocuğuna taciz mahkemede

GALERİ

Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı mask
Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu mask
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor mask
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu mask
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL