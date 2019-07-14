Kocaelispor’da ilk antrenman neşe içinde geçti

Kocaelispor, Kartepe kampındaki ilk antrenmanını yağmur altında gerçekleşti. Engin Korukır denetiminde yapılan antrenman 3’erli 4’erli gruplar halinde, ardından toplu halde koşularla başladı. Serin bir havada yapılan antrenmanda futbolcuların enerjilerinin yüksek olması dikkatlerden kaçmazken, yıllar sonra Kocaelispor’a geri dönen malzemeci Orhan Görmez, kampın neşe kaynağı oldu. Topla yapılan çalışmanın ardından akşam yemeğini yiyen Yeşil Siyahlılar yarın (Pazartesi) sabah 07.30 öğlen 10.30 ve akşam 17.30 olmak üzere 3 antrenman yapacak.