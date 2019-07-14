Ellibeş, İzmitli 15 Temmuz gazileriyle buluştu

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 3 yıl önce hain kalkışmaya karşı direnirken yaralanan iki İzmitli gazinin evine konuk oldu.

HAİN KALKIŞMANIN ÜZERİNDEN 3 YIL GEÇTİ

Türkiye 15 Temmuz 2016'da tam 36 yıl sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu bazı generallerin ve askeri personelin içinde olduğu darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. İhanet girişimi halkın sokağa çıkması ve TSK içindeki çoğunluğun destek vermemesi üzerine akamete uğradı. Bu cunta girişiminin bilançosu ise çok ağır oldu. Türkiye'nin hainlere karşı verdiği 15 Temmuz mücadelesinde 248 kişi şehit oldu, 2 bin 196 vatandaş ise yaralanarak gazi oldu. Türkiye, darbe girişimi karşısındaki kararlı direnişiyle dış aktörlerin oyununu bozarken, demokrasiye inananlar için de bir kez daha umut ışığı oldu.

"YILDIRIM DÜŞER GİBİ ÜZERİMİZE MERMİ YAĞDI"

15 Temmuz’da ilimizden de şehit ve gaziler vardı. AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit’te bulunan iki gaziyi önceki gün AKP İzmit İlçe Başkanı Av.Ali Güney’le birlikte ziyaret etti. Serdar Mahallesinde oturan 15 Temmuz Gazisi Hasan Hüseyin Çiçek (42) ile Sapakpınar Mahallesinde oturan Muhammet Durak (30), Ellibeş’in ziyaretinde yaşadıklarını bir kez daha anlattı. İki kız çocuk babası Hasan Hüseyin Çiçek, İzmit Seka Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde hemşireyken yıllık izne çıktığını söyledi. Yozgat’ta memleket ziyaretinden dönerken Ankara’da kardeşlerine de uğradığını ve 15 Temmuz kalkışmasının bu sırada yaşandığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla Kızılay Meydanına koştuklarını belirten Çiçek şunları söyledi: “Evimiz Kızılay’a 10 dakika mesafedeydi. Kardeşlerim Aslan ve Fazlı’yla Kızılay meydanına indik. Burada kalabalıkla beraber Genelkurmay’a yürüdük. İçeriden silah sesleri geliyordu. Demirlerin üzerinden içeri girdik. Bu sırada gökyüzünden yıldırım düşer gibi bir ses koptu. Helikopterden üzerimize ateş ediliyordu. Bir anda etrafımızda insan parçaları gördüm. Bir amca da yerde inliyordu. Ona yardım edip, kaldırıma taşırken yeniden ateş edildi. Şarampnel parçalarıyla kardeşlerimle beraber ben de yaralandım. Bacağıma ve sırtıma şarampnel parçaları isabet etti. Hala 3’ü sırtımda, çıkarılamadı. Devlet övünç madalyası aldık. Ama bizim için en büyük mutluluk bu kadar çok bedel ödedikten sonra hainlerin emellerine ulaşamamasıydı. Allah’a bunun için şükrediyorum” dedi.

"SİLAHLAR, TANKLAR, MERMİLER BİZİ KORKUTMADI"

Erzurumda’da İnşaat Mühendisliği öğrencisi Sapakpınarlı Cemile ve Mehmet Durak çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü Muhammet Durak da Genelkurmay önünde gazi olmuştu. Ankara’da ablasını ziyareti sırasında 15 Temmuz kalkışmasının yaşandığını belirten Muhammet Durak, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla gece yarısı ablamla birlikte sokağa çıktık. Televizyondan silahlı askerleri, tankları görünce çıkarken abdest aldığımı hatırlıyorum. Dışarıda çok çarpıcı görüntüler vardı. Bir baba 16 yaşlarında iki kızı ve elinde Türk Bayrağı ile yürüyordu. Kızılayda Yargıtay önüne geldiğimizde ezilmiş polis araçları, fütursuzca savrulan tanklar, kapkara bir hava, sanki savaşın ortasındaydık. Meclis önünden 50-60 kişilik grupla Genelkurmay’a yöneldik. Bu sırada helkopterle üzerimize ateş açıldı. Ölenler vardı. Yaralılar vardı. Etrafımızda insan parçaları vardı. Ama kimse geri adım atmadı. Farklı bir duyguydu. Biz de ablamla o sırada yaralandık. Ablama, “-Biz öldük mü?” diye sormuşum. Vücydumuza şarampnel parçaları isabet etmişti. Ama orada canlarını feda edenler vardı. Onların yanında bizimkisi çok büyük bir kahramanlığa şahit olmak dışında birşey değildi. Allah vatanımızı korudu. Halkımız bir kez daha kahramanlık destanı yazdı. Bu yüzden çok mutluyum ve şükrediyorum” dedi.

ELLİBEŞ’TEN ÇAĞRI

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, bütün şehit ve gaziler gibi İzmitli iki gaziyle de onur duyduklarını kaydetti. 15 Temmuz’un Türkiye’yi bölmek isteyen, dış güçlerin maşası haline gelmiş çok sinsi bir terör örgütünün işi olduğunu belirterek, “Çok şükür ki, Allah’ın yardımı ve halkımızın imanıyla bu hain kalkışma bastırıldı. Bu hainler kurdukları tuzakların içinde kaybetti. O gece görüşü ne olursa olsun, vatanını seven, ülkesini seven herkes meydandaydı. Omuz omuzaydı. Şehit ve gazilerimize bir kez daha minnetlerimizi sunuyoruz. Ülkemizde gözü olanlara bir kez daha en güçlü yanıtı vermek için bu hain kalkışmanın 3. yıldönümünde bu akşam (15 Temmuz Pazartesi) bütün vatandaşlarımızı saat 20.00’de İzmit Milli İrade Meydanına bekliyorum” dedi.