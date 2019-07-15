Hastaneye gidiyorum diye evden çıktı bir daha dönmedi

Elde edilen bilgiler ve iddialara göre 19 yaşındaki İlknur Aktaş, Karamürsel Gazanfer Bilge Mahallesi Mahallesi'nde ikamet ettikleri evden, "Devlet hastanesine muayeneye gidiyorum" diyerek ayrıldı ve bir daha dönmedi. Kızlarının 2 boyunca eve geri gelmemesi üzerine talaşlanan Emine ve Uğur Aktaş çifti, İlknur'u görenlerin kendilerine haber vermesi talebinde bulundu. Öte yandan, Karamürsel Devlet Hastanesi'nin güvenlik kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kızın hastaneye hiçbir zaman uğramadığını tespit etti.

"VEDA MEKTUBU BIRAKTI"

Aktaş'ın kısa zaman önce saçlarını yeşile boyattığını aktaran ailesi, kızlarının başörtüsünü çıkarmış olabileceğini söyledi. 19 yaşındaki genç kızın erkek arkadaşının da olmadığını, bu yüzden evlilik bahanesi ile kaçma ihtimalinin düşük olduğunu kaydeden aile üyeleri, kızlarının kaçmadan önce de bir mektup bıraktığını belirtti.