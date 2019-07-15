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Ahmet Hakan'a özel görev

Demirören Medya Grubu’nda önemli bir görevlendirme gerçekleştirildiği belirtildi. Görevlendirme yapılan ismin Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan olduğu ileri sürüldü. Hakan ile Demirören'in 11'de buluşacağı öğrenildi.