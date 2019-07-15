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Ahmet Hakan'a özel görev

Demirören Medya Grubu’nda önemli bir görevlendirme gerçekleştirildiği belirtildi. Görevlendirme yapılan ismin Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan olduğu ileri sürüldü. Hakan ile Demirören'in 11'de buluşacağı öğrenildi.
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Demirören Medya Grubu’nda önemli bir görevlendirme gerçekleşiyor. Görevlendirme yapılan ismin Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan olduğu ileri sürüldü.

BULUŞMA GERÇEKLEŞİYOR

Elde edinilen bilgilere göre Ahmet Hakan’ın, Demirören Medya’nın başına geçirileceği iddia edildi. Ahmet Hakan’ın bugün saat 11:00’de Yıldırım Demirören’le buluşup, görevlendirme hakkında konuşacakları öğrenildi.

NEREDEN NEREYE…

Doğan Medya Grubu, Demirören Holding’e satıldığı dönemde medya grubunda icra kurulu başkanı yapılan Mehmet Soysal’ın Ahmet Hakan’ı kovmak istediği bile konuşulmuştu.

Kovulması gündeme gelen Ahmet Hakan'ın ismi şimdi üst düzey bir görevlendirme iddiasıyla ortaya atıldı.

Odatv.com 

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Yorumlar

(1)
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Vatandaş - herkesin adamı ahmet hakan, bence gazeteciliği bırakıp çanakçılık işine girsin

Yanıtla . 0Beğen 15 Temmuz 11:06

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