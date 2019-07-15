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"Hasan biz senden iyi biliriz vatanı milleti kayıtsız şartsız sevmeyi"

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın oyuncu Hasan Kaçan arasında “15 Temmuz” tartışması yaşandı.
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Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın oyuncu Hasan Kaçan arasında “15 Temmuz” tartışması yaşandı. Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı’nın 15 Temmuz çizimlerini eleştirdi. “Bu çizimlerden nefret ediyorum! Çok yanlış” diyen Özoğuz, şunları yazdı: “Olayı sanki bütün TÜRK ASKERİ yapmış gibi hissettiriyor, Türk Asker olgusunun itibarını zedeler mi acaba? diye düşünmeden konması korkunç! Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk Askeridir . BUNLAR DERHAL YASAKLASIN”

Hasan Kaçan ise Gökhan Özoğuz’un eleştirisine “Çizimlerden değil darbecilerden nefret edeceksin Gökhan! Alçak darbeciler 251 evladımızı şehit etti Gökhan! 251 can toprak altında Gökhan! Büyüklerinden hiç bir şey öğrenmediysen, şehit evinde edeple susulacağını da mı öğrenmedin Gökhan! Bu memleket şehit evi Gökhan! Sus Gökhan!” mesajıyla karşı çıktı.

Hasan Kaçan’ın sert tepkisine Gökhan Özoğuz’un yanıtı da sert oldu. Özoğuz “Hasan biz senden iyi biliriz Vatanı Milleti kayıtsız şartsız sevmeyide, Darbeyi nasıl lanetleyeceğimizide o geceki 251 tane şehidimizi nasıl yadedicemizide . O afişlerde darbeci askerlerin resimleri olmadığı sürece Türk askerini temsil eder. Askerimizide yedirtmeyiz!” mesajını yayımladı.

İşte o mesaj:

Gökhan Özoğuz, ayrıca şehit haberleri nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hedef gösterilmesine de karşı çıktı.

“Bu bazı tipler var her şehid verdiğinizde Ekrem bey yüzünden veriyormuşuz algısı yaratmaya çalışıyorlar” diyen Özoğuz şöyle devam etti: “Ayıp Ayıp utanın biraz be! Ulan ne chpkkfetösü kaldı ne vatanhainliği kaldı adamın. Ekleyecek birşey bulsanız onu da ekleyin. Size rağmen Herşey güzel olacak dedi biri.”

İşte o mesaj:

CERRAHİ TEKKESİ YİNE KARŞI KARŞIYA

Fatih Karagümrük’teki Nurettin Cerrahi Tekkesi’ne yakınlığıyla bilinen Gökhan Özoğuz, İstanbul seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun zaferini kutlamıştı.

Cerrahi Tekkesi'ne bağlı bir başka isim olan Hasan Kaçan, Gökhan Özoğuz'un paylaşımını alıntılayarak eleştirmişti.

Böylece, İstanbul Karagümrük’te yer alan ve birçok ünlünün üyesi olduğu Cerrahi Tekkesi'nden iki isim, 23 Haziran seçim sonuçlarıyla beraber karşı karşıya gelmişti.

Zira Cerrahi Tekkesi'nde; Mazhar Alanson, Kadir Çöpdemir, Hasan Kaçan, Gökhan Özoğuz gibi isimler yer alırken, bu isimlerin daha önce de birçok kez Perşembe akşamları tasavvuf gecelerine katıldıkları basına yansımıştı.

Odatv.com

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Yorumlar

(1)
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M.turgut - Gökhan Özoğuz çok doğru söylüyor ve haklıdır..Hasan Kaçan gibi tiplerin nedense böyle şeyler(birilerine yaranmak için) işine gelmiyor..

Yanıtla . 2Beğen 15 Temmuz 12:15

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