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"Bir Fatiha da sen oku Laik Cumhuriyet için ”

DSP Kocaeli eski milletvekili ve CHP İl Başkan adayı Bekir Yurdagül'den dikkat çeken bir 15 Temmuz paylaşımı geldi. Yurdagül, "Bir Fatiha da sen oku Demokrasi, Adalet, Özgürlük, Barış ve Lâik Cumhuriyet için" dedi.

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DSP Kocaeli eski milletvekili ve CHP geçmiş dönem İl Başkan adayı Bekir Yurdagül, sosyal medya hesabından 15 Temmuz ile ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Yurdagül paylaşımında, "Demokrasi, Adalet, Özgürlük, Barış ve Lâik Cumhuriyet karşıtları için Allah'ın lütfudur 15 Temmuz!
Bir Fatiha da sen oku Demokrasi, Adalet, Özgürlük, Barış ve Lâik Cumhuriyet için" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

(1)
01

Muhafiz1969 - senin bir doktora gözükmen lazım , Tedaviye ihtiyacın var

Yanıtla . 1Beğen 15 Temmuz 11:15

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