"Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz"

Güvenlik İş Sendikası Kocaeli Temsilciliği, 15 Temmuz darbe girişimin 3. yıl dönümü nedeniyle bir basın açıklaması yayınladı. Muhammetali Tatlıgül imzası ile yayınlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Bulunmuş olduğumuz Coğrafi konum itibariyle geçmişten bugüne tek bitmek bilmeyen planları ile Türkiye Cumhuriyeti Devletini bölmek hevesiyle yanıp kavrulan dış güçlerin desteği ile Ülkesine ve Milletine hainlik yaparak Kardeşi Kardeşe vurduran 15 Temmuz Kanlı geceyi Türk Miletine yaşatanlardan bu Millet her iki cihanda hesabını soracaktır.. Tarihte eşi benzeri olmayan bu Millet söz konusu VatanBayrakEzan olduğunda hiç bir engeli tanımayacağını hiç bir gücün ise engel olamayacağını tüm Dünya bir kez daha gördü ve hatırladı.. Cennet Vatanı Ülkemizi bölmek isteyenler dün olduğu gibi bugünde yarında olacaktır ve hain planları ile bizleri parçalamanın hevesi içinde hayaller kuracaklardır.. Bizler.. Millet olarak Ülke olarak Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmaya.. Dünyaya ve Düşmanlarımıza Tarihimiz ile ders vermiş ve vermeye devam edeceğimize.. Yer yüzünde İslam dünyasının ve Müslümanların savunucusu koruyucusu temsilcisi olmaya. Allahın adaletini sağlamaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.. Türk Milleti bu bilinç içersinde düşmanlarımıza karşı birlik ve beraberlik içinde yaşayacak Ülke olarak daha çok kenetlenecektir.. Devletinin ve Milletinin emrinde olan 7/24 görev yapan Güvenlik-iş Sendikası olarak temsil ettiğimiz 350 bin Özel Güvenlik Görevlileri 15 Temmuz gecesi Vatan hainlerinin gerçekleştirdiği kanlı Darbe gecesinde olduğu gibi.. Ülkemiz ve Milletimiz için canla başla görev yapmaya gerektiğinde meydanlarda olmaya devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzde Türk Milletini ve Ülkemizi parçalamak için plan yapan Hainlere İstiklal marşımızın yazarı Milli şair Mehmet Akif Ersoyun şu sözlerini hatırlatırım.. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış Şaşarım Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Diyen bir Millet ölür ama asla esir olmaz"