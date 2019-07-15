Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:56 TSİ- Gündem G: Bugün 10:57 TSİ

"Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz"

15 Temmuz hain darbe girişimin 3 yıldönümü nedeniyle bir açıklama yayınlayan Güvenlik-iş sendikası Kocaeli Temsilcisi Muhammetali Tatlıgül, "nını ortaya koyan 248 şehidimize rahmetle ve minnetle anıyorken. Yaralanan 2196 vatandaşımıza acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Güvenlik İş Sendikası Kocaeli Temsilciliği, 15 Temmuz darbe girişimin 3. yıl dönümü nedeniyle bir basın açıklaması yayınladı. Muhammetali Tatlıgül imzası ile yayınlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Bulunmuş olduğumuz Coğrafi konum itibariyle geçmişten bugüne tek bitmek bilmeyen planları ile Türkiye Cumhuriyeti Devletini bölmek hevesiyle yanıp kavrulan dış güçlerin desteği ile Ülkesine ve Milletine hainlik yaparak Kardeşi Kardeşe vurduran 15 Temmuz Kanlı geceyi Türk Miletine yaşatanlardan bu Millet her iki cihanda hesabını soracaktır.. Tarihte eşi benzeri olmayan bu Millet söz konusu VatanBayrakEzan olduğunda hiç bir engeli tanımayacağını hiç bir gücün ise engel olamayacağını tüm Dünya bir kez daha gördü ve hatırladı.. Cennet Vatanı Ülkemizi bölmek isteyenler dün olduğu gibi bugünde yarında olacaktır ve  hain planları ile bizleri parçalamanın hevesi içinde hayaller kuracaklardır.. Bizler.. Millet olarak Ülke olarak Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmaya.. Dünyaya ve Düşmanlarımıza Tarihimiz ile ders vermiş ve vermeye devam edeceğimize.. Yer yüzünde İslam dünyasının ve Müslümanların savunucusu koruyucusu temsilcisi olmaya. Allahın adaletini sağlamaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.. Türk Milleti bu bilinç içersinde düşmanlarımıza karşı birlik ve beraberlik içinde yaşayacak Ülke olarak daha çok kenetlenecektir.. Devletinin ve Milletinin emrinde olan 7/24 görev yapan Güvenlik-iş Sendikası olarak  temsil ettiğimiz 350 bin Özel Güvenlik Görevlileri 15 Temmuz gecesi Vatan hainlerinin gerçekleştirdiği kanlı Darbe gecesinde olduğu gibi.. Ülkemiz ve Milletimiz için canla başla görev yapmaya gerektiğinde meydanlarda olmaya devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzde Türk Milletini ve Ülkemizi parçalamak  için plan yapan Hainlere İstiklal marşımızın yazarı Milli şair Mehmet Akif Ersoyun şu sözlerini hatırlatırım.. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış Şaşarım Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Diyen bir Millet ölür ama asla esir olmaz" 

Bugün 10:56 TSİ - Gündem

Muhabir Bülent Ekinci

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
İnönü esnafı kepenk kapatıyor mask
İnönü esnafı kepenk kapatıyor
Vatandaşa erken emeklilik fırsatı mask
Vatandaşa erken emeklilik fırsatı
Elektrik kesintileri başladı mask
Elektrik kesintileri başladı
Halk ekmek bakkallarda da satılacak mask
Halk ekmek bakkallarda da satılacak
Fırsatçılardan 15 Temmuz tuzağı! mask
Fırsatçılardan 15 Temmuz tuzağı!
Balkan Türkleri’nden AKP'li yönetici hakkında suç duyurusu mask
Balkan Türkleri’nden AKP'li yönetici hakkında suç duyurusu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Halkevinde bomba paniği mask
Halkevinde bomba paniği
İnönü esnafı kepenk kapatıyor mask
İnönü esnafı kepenk kapatıyor
Başiskele Belediyesi borç batağında mask
Başiskele Belediyesi borç batağında
Komşu çocuğuna taciz mahkemede mask
Komşu çocuğuna taciz mahkemede
Dilovası'nda, "Ayran" tartışması mask
Dilovası'nda, "Ayran" tartışması
İnönü esnafı işlerin azalmasına tepkili mask
İnönü esnafı işlerin azalmasına tepkili

GALERİ

Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor mask
Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor
Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı mask
Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu mask
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor mask
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu mask
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL