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Kullarspor hafta sonunu dolu dolu geçirdi

İlimizin dikkat çeken kulüplerinden, hem kurumsal, hem de sportif anlamda öne çıkan Başiskele temsilcisi Kullarspor, hafta sonunu oldukça yoğun geçirdi.

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İlimizin dikkat çeken kulüplerinden, hem kurumsal, hem de sportif anlamda öne çıkan Başiskele temsilcisi Kullarspor, hafta sonunu oldukça yoğun geçirdi.

HAZIRLIK MAÇLARI, TURNUVALAR

Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi temsil edecek olan Kırmızı Siyahlı ekip, 12 Temmuz Cuma günü 2008-2009 doğumlu futbolcuları ile Kocaeli Güneşspor ve Başiskele Birlikspor ile maç yaparken, akşamüzeri Haftalık Sporcu Velileri Halı Saha Buluşmasını gerçekleştirdi. Kullar ekibi Cumartesi günü 2010 takımı ile Hisareynspor ve Başiskele Birlikspor ile üçlü turnuvaya katılırken, 2011 takımı ise Kocaeli Güneşspor ile hazırlık maçı yaptı.

 ANTRENÖRLERE TEŞEKKÜR

Kullarspor Kaleci Akademisi ve Futbol Akademisi antrenmanları da Cumartesi günü gerçekti. Pazar günü aynı antrenmanlar devam ederken, kulüp yönetimi çalışmalarda görev yapan antrenörler Hüseyin Aldırmaz, Abdullah Çelikyılmaz, Sertan Saral, Ayhan Özkar, Sinan Erkol ve Tolga Dalkırsın’ı tebrik etti. 

 

Dün 17:40 TSİ - Spor

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