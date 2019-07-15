Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Dün 17:40 TSİ- Spor G: Dün 11:06 TSİ

Gençlik kamplarında enerji depoluyorlar

Samanlı Dağları’nın eteklerindeki Aytepe yaylasında inşa edilen Diriliş (1-Bayan, 2-Erkek) Gençlik Kampları ziyaretçilere eşsiz bir ortam sunuyor.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Samanlı Dağları’nın eteklerindeki Aytepe yaylasında inşa edilen Diriliş (1-Bayan, 2-Erkek) Gençlik Kampları ziyaretçilere eşsiz bir ortam sunuyor.

 BETONA İZİN YOK

Bunaltıcı yaz sıcaklarını unutturan kamplarda hayatın bireyselleştirdiği yaşam kültüründen; katılımcı, paylaşımcı, birlik ve beraberlik içinde bir ortamı misafirlerle paylaşıyor. Betona hiçbir şekilde yer verilmemiş kamplar, gelen misafirlerin kısa bir süreliğine de olsa şehrin kalabalığından ve beton yapılardan uzak kalmasına imkân sağlıyor.

 ETKİNLİKLERLE DOLU BİR KAMP

Kampların en güzel yanlarından biri de telefon ve televizyon gibi teknolojik aletlerin kullanılmaması. Gençlik kamplarında yaz aylarında birbirinden farklı etkinlikler yapılırken; sosyal, kültürel, zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunuluyor. Kamplarda futbol ve voleybol sahaları bulunurken parkurlar, pentatlon, paintball, masa tenisi, badminton, okçuluk, matrak, jenga, tabu, mangala ve mayın tarlası gibi birçok etkinlik yapılıyor.

Dün 17:40 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Ve Kocaelispor zirveye çıktı! mask
Ve Kocaelispor zirveye çıktı!
Kocaelispor’da ilk antrenman neşe içinde geçti mask
Kocaelispor’da ilk antrenman neşe içinde geçti
Beşiktaş’ın maç programı belli oldu mask
Beşiktaş’ın maç programı belli oldu
Kocaeli’nin yükselen değeri 41 Futbol Kulübü! mask
Kocaeli’nin yükselen değeri 41 Futbol Kulübü!
Gölcükspor arı misali! mask
Gölcükspor arı misali!
Gölcükspor’da seçme izdihamı mask
Gölcükspor’da seçme izdihamı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Halkevinde bomba paniği mask
Halkevinde bomba paniği
İnönü esnafı kepenk kapatıyor mask
İnönü esnafı kepenk kapatıyor
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti mask
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti
Başiskele Belediyesi borç batağında mask
Başiskele Belediyesi borç batağında
"Orası Umut değil, Umutsuztepe" mask
"Orası Umut değil, Umutsuztepe"
Vatandaş şaşkınlıkla ızledı mask
Vatandaş şaşkınlıkla ızledı

GALERİ

Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor mask
Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor
Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı mask
Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu mask
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor mask
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu mask
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL