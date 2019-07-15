Dünyaları kaldırdılar

Sivas 4 Eylül Spor Salonu’nda 400 sporcunun katılımıyla düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası’nda ilimiz sporcuları 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronzla ile şampiyonayı tamamladı. İşte dereceler;
71 Kg Berfin Altun
Koparma:85 kilo
Silkme: 115kilo
Genel toplam: 200
Sonuç - Şampiyon
102 Kg Şaban Ayhan
Koparma:120
Silkme: 150
Genel toplam: 270
Sonu - Şampiyon
81 Kg Mert Altun
Koparma: 128
Silkme: 157
Genel toplam: 285
Sonuç - İkinci
64 Kg Aydan Mert
Koparma: 71
Silkme: 89
Genel toplam: 160
Sonuç - Üçüncü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz