Dün 17:40 TSİ - Spor

Dünyaları kaldırdılar

Sivas 4 Eylül Spor Salonu’nda 400 sporcunun katılımıyla düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası’nda ilimiz sporcuları 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronzla ile şampiyonayı tamamladı.