Kiraz 8’de en büyük Maksimum Özel Güvenlik “5-2”

Metin Özkan’ın Körfez İlçe’ye armağanı 8. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda şampiyon Maksimum Özel Güvenlik oldu.

FİNAL MAÇI 5-2 SONA ERDİ

Bu yıl 8.’si düzenlenen Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası müthiş bir final maçı ile sona erdi. Nebil Uzun’un takımı Maksimum Özel Güvenlik, Özkan Armutlu ve Bülent Tarakçı’nın kurduğu Armutlu Emlak İnşaat BG Teknoloji takımını 5-2 mağlup etti ve şampiyon oldu. Maksimum Özel Güvenlik’te Mert Alkan 3 golle yıldızlaşırken, diğer goller Kemal Çavnar ve Fuat’tan geldi. Maçın ardından şampiyonluk kupasını alan Maksimum Özel Güvenlik takımı futbolcularının mutluluğu görülmeye değerdi.

PROTOKOL İZDİHAMI

Spor adamı Metin Özkan’ın marka haline getirdiği turnuvada bu yıl da protokol izdihamı yaşandı. Körfez Belediyesi eski başkanları Yunus Pehlivan ve İsmail Baran, mevcut başkan Şener Söğüt final gününde yer alırken, Pehlivan ve Söğüt şöhretler maçında aynı takımda forma giyerek bir ilki gerçekleştirdi. Öte yandan Kocaelispor Teknik Direktörü Engin Korukır ve yardımcıları, MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu, Kocaelispor eski teknik direktörü Güvenç Kurtar, tüm partilerin Körfez ilçe başkanları, başkan adayları, meclis üyeleri, STK başkanları, taban birlikleri başkanları da Kiraz 8’in finalinde yer aldı.

ŞÖHRETLER YENİŞEMEDİ

Final maçı öncesinde şöhretler sahaya çıktı. Kolay kolay bir araya gelmeyecek olan ve farklı kesimlerde başkanlık, yöneticilik yapan STK sorumluları ve eski futbolcular arasındaki mücadele 6-6 sona erdi. Kırmızı Takım adına Mustafa Çulcu ve Levent Atalı, Beyaz Takım adına da Yunus Pehlivan ve Murat Vatansever oldukça dikkat çekti. Komite başkanı, spor adamı ve Körfez ilçenin tarihinde daha önce görülmemiş birlikteliğin sahibi Metin Özkan, Kiraz turnuvası için emek veren herkese duacı olduğunu ifade etti.

Haber - Erdem ÖVÜÇ Foto – Ahmet AKAY