Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:40 TSİ- Spor G: Bugün 11:09 TSİ

Kiraz 8’de en büyük Maksimum Özel Güvenlik “5-2”

Metin Özkan’ın Körfez İlçe’ye armağanı 8. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda şampiyon Maksimum Özel Güvenlik oldu.

mask
mask
mask
+14
Haber albümü için resme tıklayın

Metin Özkan’ın Körfez İlçe’ye armağanı 8. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda şampiyon Maksimum Özel Güvenlik oldu.

 FİNAL MAÇI 5-2 SONA ERDİ

Bu yıl 8.’si düzenlenen Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası müthiş bir final maçı ile sona erdi. Nebil Uzun’un takımı Maksimum Özel Güvenlik, Özkan Armutlu ve Bülent Tarakçı’nın kurduğu Armutlu Emlak İnşaat BG Teknoloji takımını 5-2 mağlup etti ve şampiyon oldu. Maksimum Özel Güvenlik’te Mert Alkan 3 golle yıldızlaşırken, diğer goller Kemal Çavnar ve Fuat’tan geldi. Maçın ardından şampiyonluk kupasını alan Maksimum Özel Güvenlik takımı futbolcularının mutluluğu görülmeye değerdi.

 PROTOKOL İZDİHAMI

Spor adamı Metin Özkan’ın marka haline getirdiği turnuvada bu yıl da protokol izdihamı yaşandı. Körfez Belediyesi eski başkanları Yunus Pehlivan ve İsmail Baran, mevcut başkan Şener Söğüt final gününde yer alırken, Pehlivan ve Söğüt şöhretler maçında aynı takımda forma giyerek bir ilki gerçekleştirdi. Öte yandan Kocaelispor Teknik Direktörü Engin Korukır ve yardımcıları, MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu, Kocaelispor eski teknik direktörü Güvenç Kurtar, tüm partilerin Körfez ilçe başkanları, başkan adayları, meclis üyeleri, STK başkanları, taban birlikleri başkanları da Kiraz 8’in finalinde yer aldı.

 ŞÖHRETLER YENİŞEMEDİ

Final maçı öncesinde şöhretler sahaya çıktı. Kolay kolay bir araya gelmeyecek olan ve farklı kesimlerde başkanlık, yöneticilik yapan STK sorumluları ve eski futbolcular arasındaki mücadele 6-6 sona erdi. Kırmızı Takım adına Mustafa Çulcu ve Levent Atalı, Beyaz Takım adına da Yunus Pehlivan ve Murat Vatansever oldukça dikkat çekti. Komite başkanı, spor adamı ve Körfez ilçenin tarihinde daha önce görülmemiş birlikteliğin sahibi Metin Özkan, Kiraz turnuvası için emek veren herkese duacı olduğunu ifade etti.

 Haber - Erdem ÖVÜÇ Foto – Ahmet AKAY

Bugün 17:40 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Ve Kocaelispor zirveye çıktı! mask
Ve Kocaelispor zirveye çıktı!
Kocaelispor’da ilk antrenman neşe içinde geçti mask
Kocaelispor’da ilk antrenman neşe içinde geçti
Beşiktaş’ın maç programı belli oldu mask
Beşiktaş’ın maç programı belli oldu
Kocaeli’nin yükselen değeri 41 Futbol Kulübü! mask
Kocaeli’nin yükselen değeri 41 Futbol Kulübü!
Gölcükspor arı misali! mask
Gölcükspor arı misali!
Gölcükspor’da seçme izdihamı mask
Gölcükspor’da seçme izdihamı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Halkevinde bomba paniği mask
Halkevinde bomba paniği
İnönü esnafı kepenk kapatıyor mask
İnönü esnafı kepenk kapatıyor
Başiskele Belediyesi borç batağında mask
Başiskele Belediyesi borç batağında
Komşu çocuğuna taciz mahkemede mask
Komşu çocuğuna taciz mahkemede
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti mask
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti
Dilovası'nda, "Ayran" tartışması mask
Dilovası'nda, "Ayran" tartışması

GALERİ

Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor mask
Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor
Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı mask
Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu mask
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor mask
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu mask
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL