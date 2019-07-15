Karamürsel Kayacık mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, H.Ç isimli sürücünün kullandığı 34 PM 3685 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Necati Baş(80) isimli vatandaşa çarptı. Yaşlı adam otomobilin çarpmasının ardından yola savruldu. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Necati Baş'ı ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı. Karamürsel Devlet Hastanesi'nde tedavisi bu sabaha kadar devam eden Baş'ın yapılan tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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Yaşlı adam hayatını kaybetti
Dün meydana gelen kazada, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 80 yaşındaki Necati Baş, hayata tutunamadı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz