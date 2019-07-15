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Yaşlı adam hayatını kaybetti

Dün meydana gelen kazada, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 80 yaşındaki Necati Baş, hayata tutunamadı

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Karamürsel Kayacık mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, H.Ç isimli sürücünün kullandığı  34 PM 3685 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Necati Baş(80)  isimli  vatandaşa çarptı. Yaşlı adam otomobilin çarpmasının ardından yola savruldu. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Necati Baş'ı ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı. Karamürsel Devlet Hastanesi'nde tedavisi bu sabaha kadar devam eden Baş'ın yapılan tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

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