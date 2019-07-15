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Silahlı saldırgan tutuklandı

İzmit'e bağlı Çubuklu Bala köyünde meydana gelen olayda, Osman Bayrak, kendi kahvehanesinde oturduğun sırada bir şahsın silahlı saldırısına uğramıştı. Silahlı saldırganın tutuklandığı öğrenildi.

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İzmit'e bağlı Çubuklu Bala Köyü'nde  13 Temmuz günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, köyde bulunan kahvehanesinde oturan Osman Bayrak isimli vatandaş, kahveye gelen  M.F isimli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren zanlı olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, yaralı Osman Bayrak'ı hastaneye kaldırdı. Tedavisine devam edilen talihsiz adamın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren şahıs İzmit ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından yakalanarak,  gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklanırken, kendisinin de 2017 yılında karıştığı silahlı kavgada vurulduğu öğrenildi. 

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