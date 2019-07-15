15 Temmuz şehitleri unutulmadı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kent protokolü Bağçeşme Şehitliği’nde bulunan polis ve asker şehitliğini ziyaret etti. Protokol üyeleri şehitlere dua ederek kabirlerine karanfil bıraktı. Tören sonrası konuşan Vali Hüseyin Aksoy “Demokrasinin vazgeçilmez unsuru milli iradenin ortaya konulacağı güzel duruşu milletimiz göstermiştir. Darbe teşebbüsü sırasında yaşamını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu tür olayların yaşanmaması adına toplumun daha duyarlı bir şekilde bundan sonraki sürece bakması gerektiğini söylemek istiyorum” dedi.

AKP KATILMADI

Şehitlik ziyaretine Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümlü, İl Müftüsü Sinan Cihan, Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Recep Sağlık ve şehit yakınları katıldı. AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in katılmaması ise dikkat çekti.

"DARBE TEŞEBBÜSÜ BOŞA ÇIKARTILMIŞTIR"

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Valisi Hüseyin Aksoy “Hain darbe teşebbüsünün 3’üncü yıl dönümü. Bugün şehitlerimizi anmak üzere şehrin tüm üst düzey il yöneticileri ile birlikte şehit ailelerimizle birlikte şehitliğimizi ziyaret ettik. Bundan 3 yıl önce demokrasiye darbe indirmek üzere teşebbüs gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu, halkımızın sokaklara inerek milli iradeye sahip çıkışı, kahraman silahlı kuvvetler ve emniyet mensuplarımızın konuya yaklaşımı ile darbe teşebbüsü boşa çıkartılmıştır” dedi. Selin BECER