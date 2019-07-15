30 Mart Yerel Seçimlerinin ardından istediği performansı yakalayamayan ve sonrasında da olumsuz olaylarla gündeme gelen CHP Kartepe İlçe’ de, İlçe Başkanı Şerafettin Kırmızı ve yönetim kurulundan 11 kişi istifa etmişti. İstifaların ardından ilçe yönetimi düşerken, İl Örgütü tarafında Kartepe İlçe’ ye kayyum atanacağı öğrenildi. 5 kişiden oluşacak kayyum’ un ardından Cumhuriyet Halk Partisi Kartepe İlçe Örgütü 45 gün içerisinde seçime gidecek.

45 GÜN İÇERİSİNDE SEÇİM

Cumhuriyet Halk Partisinin tüzüğüne göre, kayyum atanmasının ardından 45 gün içerisinde seçime gidecek olan Kartepe İlçe Örgütün’ de İlçe Başkanı arayışı sürüyor. Şuana kadar kimsenin ismi ön plana çıkmazken, CHP İl eski yöneticilerinden Hakan Bekil, CHP Kartepe İlçe eski Yöneticisi Tamer Ejderoğlu, CHP Kartepe ilçe eski Başkanı Bülent Sarı ve Harun Güneş’ in ismi ilçe başkanlığı için konuşulduğu iddia edildi. Selin BECER