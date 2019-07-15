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Civelek: Babacan memleket zararına iş yapmaz

AKP Eski İl Başkanı Mahmut Civelek hakkında dolaşan, "Yeni partiye geçiyor" iddialarına yanıt verdi. Civelek, "Ben şu anda Ak Parti'nin üyesiyim, ama ileride ne olur bilemem. Bunu zaman gösterecek" dedi

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AKP Eski İl Başkanı Mahmut Civelek hem gündem hem de kendi siyasi geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ali Babacan'ın önceki hizmetlerini bildiğim için, memleketin zararına bir iş yapacağını düşünmüyorum diyen Civelek, "Ben Ali Babacan’ın daha önceki hizmetlerini bildiğim için memleketin zararına bir şey yapmayacağını düşünüyorum. İnşallah hayırlı sonuçlar verecektir. Bekleyelim yeni partinin kurucuları kim olacak, biz içinde olur muyuz olmaz mıyız bilemiyoruz. Şuan da biz AK Parti’de milletvekili olamadık bir de onu deneyelim diye düşünmüyoruz ama yeni parti ile yakından ilgileniyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Tekrar söylemem gerekir ki ben şuan AK Partiliyim, böyle bir görüşme olmamıştır. Kocaeli’nde de yeni parti oluşumu noktasında böyle bir şeyin olduğunu da bilmiyorum”ifadelerini kullandı. 

"SİYASETİ TEKİP EDECEĞİZ"

AKP'nin kurucuları arasında yer almaktan dolayı mutluluk duyduğunu anlatan Civelek, "AK Parti’nin kurucusu olmam benim ileride torunlarıma anlatacağım güzel bir şey ama önümüzde ki günlerde de gelişen siyaseti de takip edeceğiz. Hep beraber memleketimiz hayrına olacak şeylerde de olacağım. Herhangi bir şey yok, beni bilen bilir böyle bir şey olsa hemen söylerim. Ben kalemşorlük yapmam günü geldiği zaman olmam gereken yerde olurum. Gün ola harman ola” diye konuştu.

"OLMAM GEREKEN YER OLURUM"

Günü geldiği zaman olması gereken yerde olmaktan çekinmeyeceğini vurgulayan Civelek, "Günü geldiği zaman olmam gereken yerde olurum. Gün ola harman ola. Günün şartlarını değerlendiriyorum, bu memleketin Kocaeli ölçeğinde Kocaeli’nin faydasına olabilecek her şeyin ben şahsen yanında olmak isterim. AK Parti hem memleketimiz de hem Kocaeli’mizde çok güzel şeyler yaptığı için ben AK Parti ile beraberdim. Benim AK Parti’de herhangi bir menfaatim olmadı, ben AK Parti’de il başkanlığı yaptım, belediye başkanlığı yaptım, AK Parti’de hizmet yapma fırsatım oldu hamdolsun" açıklamasında bulundu.

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