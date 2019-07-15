Boksta Samet Ersoy finalde!

Kartepe’nin gururu Samet Ersoy, Sırbistan'da devam Altın Eldiven Boks Turnuvası’nda Sırp rakibini mağlup ederek finale yükseldi. Kartepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan “Başarılı sporcumuz Samet Ersoy ve antrenörünü kutlar, Kartepe’ye altın madalya ile dönmesini dilerim” dedi.