Boksta Samet Ersoy finalde!

Kartepe’nin gururu Samet Ersoy, Sırbistan'da devam Altın Eldiven Boks Turnuvası’nda Sırp rakibini mağlup ederek finale yükseldi. Kartepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan “Başarılı sporcumuz Samet Ersoy ve antrenörünü kutlar, Kartepe’ye altın madalya ile dönmesini dilerim” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz