Yemeği canlı müzikle buluşturdular!

Solist ve Gitarist Eren Yılmaz bağlamada Taha Geyik’in yer aldığı Grup Emek, her akşam saat 19:00’da canlı performansla Yağız Restoran’da sahne almaya başladı.

DİNLEYİCİ İSTEKLERİ DE VAR

Ailenizle birlikte nezih bir ortamda şehrin içinde ama şehir gürültüsünden uzak otopark sorunu olmayan bu mekanda hem yemeğinizi yiyeceksiniz hem de tam manasıyla müziğe doyacaksınız. Eren Yılmaz ve Taha Geyik’in sahne aldığı Grup Emek, dinleyenlerin isteklerine de yer veriyor.

HER TELDEN MÜZİK VAR

Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Özgün Müzik, Türkü, Arabesk, Türk Pop Müziği’nin yanı sıra Karadeniz Müziği de söyleyen grup dinleyicilerden yoğun ilgi görüyor. 3 yıldır birlikte çalışan genç müzisyenler, burada gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek herkesi Yağız Restoran’a canlı performansa davet ettiler.

YEMEK İÇİN ALTERNATİFİNİZ OLDUKÇA FAZLA

Yağız Restoran’da kahvaltı ve çorbaların yanı sıra ızgara çeşitlerinden tatlısına pidesinden lahmacununa kadar her şey bulunuyor. Ayrıca yöresel lezzetler ile fark yaratan Yağız Restoran’da alternatifiniz oldukça fazla…

BİRBİRİNDEN LEZZETLİ YEMEKLER ve ÇORBALAR

Türk Mutfağının en lezzetli yemeklerinin verildiği mekanda kendinizi nezih bir ortamda ve ev rahatlığında hissediyorsunuz. Oldukça ferah bir ortamda birbirinden lezzetli yemekler sizleri bekliyor. Yağız Kebap’ta pide, lahmacun, köfte, kebap çeşitleri, sac kavurma, kuzu tandır, kuzu pirzola, kuzu şiş, kuzu ciğer, kuzu külbastı, et sote ve beyaz et çeşitleriyle birlikte birbirinden lezzetli çorba çeşitleri de mevcut. Kelle-paça, işkembe, Mercimek, Ezogelin çorbalarının yanı sıra Adana bölgesinin efsane lezzetleri arasında yer alan Şırdan ve Mumbar Dolması da alternatifleriniz arasında yer alıyor.

OTOPARK SORUNU YOK!

Ücretsiz otopark sadece Yağız Restoran’ın misafirlerine hizmet veriyor.

Siz de yemekle birlikte müziğe doymak istiyorsanız Yağız Restoran’da yerinizi alın.

Adres: Kandıra Sapağı Yahya Kaptan Yolu üzeri Demokrasi Bulvarı

Rezervasyon Telefonu: 0262 311 46 46