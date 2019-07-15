Merih, Ronaldo ile antremanda buluştu

İtalya devi Juventus'un 18 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Karamürselli Merih Demiral, yeni takımına uyum sağlamaya başladı. Siyah-beyazlı ekibin yıldız futbolcularıyla tek tek tanışan milli gururumuz, bugün de dünyaca ünlü Portekizli yıldız Ronaldo'yla bir araya geldi. İdman öncesi kısa süre konuşan ikilinin gülüşmeleri objektiere yansıdı. Rahat ve kendine güvenen tavırlarıyla dikkat çeken Merih Demiral, deneyimli teknik adam Sarri'den de övgüler alıyor. Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın da yardımlarıyla adaptasyon sürecini hızlı geçen Merih'in antrenmanlarda son derece başarılı işler yaptığı ifade ediliyor.