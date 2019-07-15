İtalya devi Juventus'un 18 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Karamürselli Merih Demiral, yeni takımına uyum sağlamaya başladı. Siyah-beyazlı ekibin yıldız futbolcularıyla tek tek tanışan milli gururumuz, bugün de dünyaca ünlü Portekizli yıldız Ronaldo'yla bir araya geldi. İdman öncesi kısa süre konuşan ikilinin gülüşmeleri objektiere yansıdı. Rahat ve kendine güvenen tavırlarıyla dikkat çeken Merih Demiral, deneyimli teknik adam Sarri'den de övgüler alıyor. Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın da yardımlarıyla adaptasyon sürecini hızlı geçen Merih'in antrenmanlarda son derece başarılı işler yaptığı ifade ediliyor.
Bugün 14:34 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:55 TSİ
Merih, Ronaldo ile antremanda buluştu
Karamürselli Merih Demiral, Juventus'a alışmaya başladı. Merih'in Ronaldo ile aynı kareye girdiği fotoğraflar beğeni topladı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz