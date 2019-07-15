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Aygün, Ankara’dan iki müjdeyle döndü

İlçede hayata geçireceği projelerle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Ankara’ya giden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Fatih ve Dumlupınar mahallelerine yapılacak olan gençlik merkezleri için Spor Toto Teşkilatı ile protokol imzaladı
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Geçtiğimiz günlerde Ankara’da çeşitli temaslarda bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçeye iki önemli müjde ile birlikte döndü. Başkan Aygün, özellikle çocuklar ve gençlerin heyecanla beklediği seçim vaatleri arasında da yer alan her mahalleye Gençlik Merkezi projesinin başlayacağının müjdesini verdi.

 PROTOKOL DE İMZALANDI

Bu kapsamda belediye başkan yardımcısı Adnan Pala ile birlikte Ankara’ya giden Aygün’ün Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’ndaki girişimleri olumlu sonuç verdi. Başkent ziyaretinde Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve başkan yardımcısı Yaşar Göçer ile bir araya gelen Başkan Aygün, Gençlik Merkezleri için imzalanan protokolle birlikte Ankara’dan Derince’ye iki müjdeli haber birden vermiş oldu.

 İKİ MAHALLEYE MERKEZ

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan protokolle birlikte ilk etapta Dumlupınar ve Fatih mahallelerine gençlik merkezleri inşa edilecek. Dumlupınar Mahallesi’nde yer alan Milli Savunma Bakanlığı’ndan Derince Belediyesi’ne tahsis edilen yaklaşık 30 bin metrekarelik alana gençlik merkezi, açık futbol sahası, basketbol sahası, tenis sahası, fitness grupları, çocuk oyun grubu, yürüyüş yolları ve bisiklet yolları yapılacak.

 “PROTOKOL HAYIRLI OLSUN”

Yapılan protokolle birlikte Fatih Mahallesi’ne de belirlenen alana yine bir gençlik merkezi ve diğer sahalar inşa edilecek. Her mahallede gençlik merkezi, sportif faaliyetler ve tüm çocukların kullanabileceği alanlar oluşturacaklarını belirten Aygün, “Fatih ve Dumlupınar mahallelerine inşa edeceğimiz gençlik merkezleri projeleriyle ilgili protokol imzaladık. Önümüzdeki günlerde yapımına başlayacak olduğumuz projelerimiz ilçemize hayırlı olsun” dedi.

 ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI’NA ZİYARET

Başkentteki girişimleri ile ilçeye çok önemli iki proje kazandıran Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün Ankara temasları bununla da sınırlı kalmadı. Başkan Aygün, ilçede hizmete sunmayı planladıkları çalışmalar ve projelerle ilgili kurumlara ziyaretlerde bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı ziyaret eden Aygün, bakan yardımcıları Selim Dursun ve Enver İskurt ile bir araya geldi. Aygün, burada yapılan istişarenin ardından TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmail Çağlar’ın konuğu oldu.

 

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