Niğdeliler, 15 Temmuz şehitlerini unutmadı

Gölcük Niğdeliler Derneği önceki gün dernek binalarında 15 Temmuz’da hayatlarını kaybeden şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okuttu. Gerçekleştirilen programa Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Mehmet Arslan ve yönetimi, Gölcük Samsunlular Derneği Onursal Başkanı Kurtça Kaygısız, Gölcük Yozgatlılar Derneği Başkanı Hasan Yılmaz, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

“ÖMER HALİSDEMİR VE TÜM ŞEHİTLERİMİZ İÇİN”

15 Temmuz’un kahramanlarından Niğdeli Ömer Halisdemir ve tüm şehitlerin anıldığı etkinlikte konuşan dernek başkanı Yaşar Özcan, “3 yıl önce FETÖ tarafından yapılmak istenen darbe girişiminde canını ortaya koyan Niğdeli kahramanımız Ömer Halisdemir’i ve tüm şehitlerimizi rahmet ve dualarımızla anıyoruz. Bu birlik ve beraberliğimizin sonsuza kadar sürmesini temenni ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi ve konuklara ikramlarda bulunuldu.