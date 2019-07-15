GTÜ’de sergili anma

‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anma etkinlikleri kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi’nde bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. Bu kapsamda öncelikle 251 vatandaşımızın şehit olduğu ve 2 binden fazla kişinin yaralandığı hain darbe girişiminde milletimizin onurlu duruşunu unutturmamak adına ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Direniş Fotoğraf Sergisi’ açıldı.

SERGİ 1 HAFTA AÇIK KALACAK

Bir hafta süreyle GTÜ Mimarlık Fakültesi’nde gezilebilecek olan serginin açılışına, Rektör Prof. Dr. M. Hasan Aslan, rektör yardımcıları Prof. Dr. Nilay Coşgun ile Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu, GTÜ akademik ve idari personeli katıldı. Şehitlerimiz için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik Rektör Aslan’ın konuşması ile devam etti.

YENİ BİR DİRENİŞ DESTANI YAZILDI

Konuşmasında 15 Temmuz hain darbe girişiminin milli birlik ve beraberliğimizi hedef aldığını belirten aslan, “Milletimizin vücutlarını siper etmesi ile hainler netice alamadılar. Türk milleti yeni bir direniş destanı yazdı. Milletimizin hainlere karşı göstermiş olduğu bu beka mücadelesi, milli iradenin demokrasi zaferi ile taçlandı. O gece bize Kurtuluş Savaşı ruhunun diri olduğunu gösterdi. Şehitlerimizin ruhları şad olsun” şeklinde konuştu.