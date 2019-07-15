“Çare Atatürk cumhuriyetidir”

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Gölcük Şube Başkanı Cemil Özbaş, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde bir mesaj yayımladı. Açıklamasında “Türkiye, şeyhler, dervişler, müritler ülkesi oldukça, 15 Temmuz’lar her zaman yaşanır” diyen Özbaş, “Çare Atatürk’ün laik ve demokratik cumhuriyetini yeniden yaşama geçirmektir” dedi.

“GEREKLİ DERSLEN ALINSIN”

Darbenin yıldönümünde bu girişimi yapanları ve buna fırsat hazırlayanları bir kez daha lanetlediklerini dile getiren Özbaş, “15 Temmuz, ülkemiz için çok önemli derslerle doludur. TBMM ve kamu kurumlarının bombalanması, ordumuzun zaaf içinde gösterilmeye çalışılması, emniyet güçlerinin karşı karşıya getirilmesi kabul edilemez olaylardır. Anayasa değişikliği ile darbe girişimine karşı direnen Gazi Meclis’in kaldırılan yetkileri tekrar iade edilmeli. Böylece ülkemiz, tek kişinin kandırılması halinde yaşanabilecek facialara açık hale gelmiştir.”