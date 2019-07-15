Gölcük Ülkü Ocakları’nda görev değişikliğine gidildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından 2 buçuk yıldır ocak başkanı olan Tuncay Cabar, düzenlenen törenle görevini Cihan Ayten’e teslim etti. Devir teslim töreninin ardından bir açıklama yapan eski başkan Cabar, “İki yıldır sürdürmekte olduğum Gölcük Ülkü Ocakları başkanlığını genel başkanımızın onayı ve il başkanımızın takdiri ile Cihan Ayten’e teslim ediyoruz. Beraber yürüdüğüm dava arkadaşlarım bu davada yürümeye devam etsinler” dedi.
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Gölcük Ülkü Ocakları’nda yeni başkan Cihan Ayten
Gölcük Ülkü Ocakları’nda görev değişikliğine gidildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz