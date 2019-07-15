MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz, 15 Temmuz’un yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada o gece ortaya konulan ruh, azim, kararlılık ve inançla her türlü badireyi aşabileceğimizin dünyaya gösterildiğini dile getirdi. Ayaz, “15 Temmuz tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkeleri etrafında birleşerek yaptığımız yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olacaktır. O gece kurşunlara göğsünü siper eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
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Başkan Ayaz’dan 15 Temmuz mesajı
MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz, 15 Temmuz’un yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada o gece ortaya konulan ruh, azim, kararlılık ve inançla her türlü badireyi aşabileceğimizin dünyaya gösterildiğini dile getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz