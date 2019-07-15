TÜMSİAD, Somali’de iş ve yatırım fırsatlarını görüştü

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Kocaeli Şubesi’nin geçtiğimiz günlerde çok özel konukları vardı. Somali’nin geçmiş dönem Puntland Saray Bakanı Abdullahi Quranjecel Somali, milletvekili Faysal Abdulle, iş adamları Farah Muse Abdulqadir M İsse, TÜMSİAD Kocaeli Şube yönetimi ile bir araya geldi. Heyeti şube başkanı Abdülkadir Yılmaz, TÜMSİAD Eskişehir Şube Başkanı Ali Engiz ve dernek üyeleri ağırladı.

“HERKESLE TEMAS EDİYORUZ”

Toplantıda bir konuşma yapan şube başkanı Abdülkadir Yılmaz, Somali'de yapılacak yatırımların her iki taraf içinde yararlı olacağını dile getirdi. Yılmaz, “İş dünyası sadece paranın ve maddesel karşılıkların hüküm sürdüğü bir alan değildir. Ticaret anlayışı neticesinde, farklı din, dil ve ırktan insanlara temas ediyoruz. Bugün, küresel ticarette bu ilişki ağını kurmak, artık eskiye nazaran çok daha kolay” dedi.

“DÜNYADA UZAK YER KALMADI”

Teknolojiyle beraber gelişen iletişim ve ulaşım olanaklarıyla artık dünyada uzak diye bir yer kalmadığını da sözlerine ekleyen Yılmaz, “Dolayısıyla bu fırsatları daha iyi değerlendirmeli, daha çok bir araya gelerek fikir alışverişlerimizi artırmalıyız. Böylece birbirimizi daha iyi tanımanın ötesinde, ülkelerimizin ihtiyaçlarını, potansiyellerini doğru analiz ederek, karşılıklı kazanarak büyümeyi de sağlamış olacağız” diye konuştu.

İLK TEMASLAR SAĞLANDI

Öte yandan toplantının düzenleniş amacının Müslüman ve Türk iş insanlarının birlikte hareket etmesine zemin hazırlamak olduğu da vurgulandı. Görüşmede sadece fikir alışverişi değil, bilgi ve tecrübe paylaşımları da yapıldığı kaydedildi. Somali heyeti de ziyaretten ve toplantıdan çıkan notlardan memnun olduklarını dile getirdiler. Oturum sonrasında Somali heyeti TÜMSİAD üyesi iş adamlarıyla birebir görüşerek yapılabilecek iş birlikleri noktasındaki ilk temaslarda bulundular.