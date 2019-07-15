Başiskele Belediyesi’nin borcu 109 milyon lira

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart seçimleri öncesinde yeniden aday göstermediği eski belediye başkanı Hüseyin Ayaz’ın, belediyeye bıraktığı toplam borç yükü açıklandı. Belediyenin İYİ Parti’li meclis üyesi Emine Özkar, temmuz ayı meclisinde verdiği önerge ile belediyenin kişi ve kurumlara olan borcunu, ne amaçla borçlanıldığını, ayrıca kişi ve kurumlardan alacakların ne kadar olduğunu sordu.

109 MİLYON BORÇ VAR

Başiskele Belediyesi Başkan Yardımcısı Köksal Ayabakan, meclis üyesi Özkar’ın sorularına yazılı olarak cevap verdi. Eski başkan Hüseyin Ayaz döneminden belediyeye toplam 109 milyon 456 bin 38,91 lira borç bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca belediyenin toplam alacak miktarı ile 43 milyon 436 bin 478,99 lira olarak açıklandı. Belediyenin en çok 49 milyon 301 bin 21,98 lira ile vadesi geçmiş, yapılandırılmış SGK prim vergi borcunun olduğu ortaya çıktı. Selin BECER

BAŞİSKELE BELEDİYESİ’NİN BORÇLARI

Gerçek ve tüzel kişilere olan borçlar 47.006.254,09 TL

Banka ve kredilere olan borçlar 7.246.122,08 TL

Ödenecek vergi ve fonlar 1.311.727,49 TL

SGK Primi ve işsizlik fonu 2.712.202,66 TL

Kamu idare payları 1.878.710,61 TL

Yapılandırılmış SGK Prim-Vergi 49.301.021,98 TL

TOPLAM BORÇ 109.456.038,91 TL

BAŞİSKELE BELEDİYESİ’NİN ALACAKLARI

Gelirlerden alacaklar 27.714.551,38 TL

Gelirlerden takipli alacaklar 13.362.690,12 TL

Gelirlerden tecilli alacaklar 1.439.472,40 TL

Diğer faaliyetlerden alacaklar 919.765,09 TL

TOPLAM ALACAK 43.436.478,99 TL