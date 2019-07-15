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Künefe Dünyası, Körfez’de açıldı

Savaş Uyanık’ın işletmiş olduğu Künefe Dünyası adlı iş yeri; Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi Petkim Park-2 Sitesi’nde hizmete girdi.

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Savaş Uyanık’ın işletmiş olduğu Künefe Dünyası adlı iş yeri; Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi Petkim Park-2 Sitesi’nde hizmete girdi. Damak tadına düşkün olanların adresi olmaya aday olan işletme modern iç tasarımı ile dikkat çekiyor. Mekanda günlük künefe çeşitleri müşterilere sunuluyor.

 UYANIK’TAN DAVET!

Kendi alanında ustaların vazife yaptığı iş yerinde künefe ve katmer çeşitleri ile soğuk ve sıcak içecekler yer alıyor. Tamamen iş yerinde imalatı yapılan künefelerin malzemeleri; Hatay, Gaziantep ve Adana gibi künefenin yaygın olduğu illerden temin ediliyor. İş yeri sahibi Savaş Uyanık, ellerinden gelen hizmetin en iyisini vermeye çalıştıklarını söyledi ve herkesi künefe yemeğe davet etti.

 

Bugün 15:20 TSİ - Ekonomi

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