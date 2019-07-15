Odyakmaz, SEDAŞ ekipleri ile çalıştı

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, kurumun Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce il ve ilçelerinde elektrik dağıtım faaliyeti yapan çalışanları ile sık sık bir araya geliyor. Vardiyalı olarak görev yapan işletme bakım ekipleri ile iş yerlerinde ve sahada buluşan Odyakmaz farklı birimlerle ve ekiplerle de sahada birlikte göreve çıkıyor.

İKİ İLDE ÇALIŞTI

Son olarak Bolu’da endeks görevi yapan, Düzce’de de sayaç operasyonu gerçekleştiren, kesme bağlama ve kaçak yönetimi görevlileri ile birlikte çalışan Odyakmaz, iş emri oluşturulan ve SEDAŞ ekiplerine görev olarak verilen işlere, ekip arkadaşları ile gitti. Sayaçların okunması, sayaç bağlantısı, sayaç değişimi, enerji kesme ve bağlama, kaçak kontrolü ve tutanak tutulması gibi işleri de ekip arkadaşlarıyla birlikte yaptı ve yapılan çalışmalarla ilgili ekiplerin görüş ve önerilerini de aynı anda dinledi.