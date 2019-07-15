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Küçük ev aletleri sektörü çok büyüdü

Küçük ev aletleri sektörünün büyüklüğü bu yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1,4 milyar liraya yükseldi.
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Küçük ev aletleri sektörünün büyüklüğü bu yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1,4 milyar liraya yükseldi. Araştırma kuruluşu GfK'nin verilerine göre, küçük ev aletleri sektörü 2018 yılını dünyada ve Türkiye’de cirosal büyüme ile kapattı. Dünyada 66 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşan sektör bir önceki yıla göre yüzde 7,4 büyüme gösterdi.

 

Bugün 15:21 TSİ - Ekonomi

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