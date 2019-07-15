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Beşiktaş’ın maç programı belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarına Riva’da devam eden Beşiktaş’ın İstanbul’da oynayacağı hazırlık maçları da belli oldu. Siyah-beyazlılar; Pendikspor, Kocaelispor ve Panathinaikos’la karşı karşıya gelecek.
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Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz’da Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde başlayan ve o tarihten bu yana hazırlıklarına burada devam eden Beşiktaş’ın hazırlık maçı programı da belli oldu. 23 Temmuz’a kadar Riva’da hazırlıklarını sürdürecek olan, 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında da Avusturya’da kamp yapacak olan Beşiktaş, ilk hazırlık maçını 17 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30’da Pendikspor ile Riva’da oynayacak. Siyah-beyazlıların ikinci karşılaşması da Riva’da olacak. 21 Temmuz Pazar günü saat 18.30’da Kocaelispor’la oynayacak olan Beşiktaş, 23 Temmuz’da ilk etap çalışmalarını tamamlayacak. Avusturya’da yapacağı maçların programları açıklanmayan siyah-beyazlılar, İstanbul’a döndükten sonra da Yunanistan ekibi Panathinaikos’la karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Panathinaikos’la 10 Ağustos Cumartesi saat 20.00’de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaşacak. 14 Ağustos’ta Chelsea ile Liverpool arasında Vodafone Park’ta oynanacak olan UEFA Süper Kupa Finali nedeniyle Panathinaikos karşılaşması Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Bugün 16:01 TSİ İHA İstanbul- Spor

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