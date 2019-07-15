Efsane geri döndü!

Kocaelispor’un emektar malzemecilerinden Orhan Görmez yuvasına, Kocaelispor’a geri döndü. Kartepe’deki kampa katılan Görmez, ilk önce teknik ekip ile tanıştı. Teknik Direktör Engin Korukır’ın samimi bir şekilde karşıladığı Görmez’in gururlu ve mutlu olduğu dikkat çekti.

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Sarımeşe’de doğan 63 yaşındaki Görmez, İbrahim Küçükörs’ün başkanlık yaptığı dönemde, 1973 yılında Kocaelispor’da çalışmaya başladı ve aralıksız 37 yıl boyunca Kocaelispor’a hizmet etti. Yeşil Siyahlı kulüple sayısız hatırası bulunan efsane isim ile 2011’den sonra yollar bir kez daha kesişti. Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez’in de onay vermesi ile Orhan Görmez, -Vatanım, kanım- dediği Kocaelispor’a 8 yıl sonra geri döndü ve ayağının tozu ile antrenmana çıktı. Ahmet AKAY