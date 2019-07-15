İlk günde neler oldu?

Kocaelispor’da 21 gün sürecek olan ilk etap kampı resmen başladı. Kafile saat 12.00’de fuar içindeki kulüp binası önünden Bekir Soğukoğlu’nun ulaştırma sorumluluğunda Kartepe’ye çıktı. Önce odalarına yerleşen teknik ekip ve futbolcular ardından öğle yemeklerini yedi.

ANTRENMAN ÖNCESİ TOPLANTI

Yemeğin ardından tekrar odalarına çekilen futbolcular yeni ve oldukça da sık görülen malzemelerini giydiler ve otelin toplantı salonuna gelerek, Teknik Direktör Engin Korukır’ın yaptığı toplantıda bulundular. 25 dakika süren toplantının ardından Yeşil Siyahlılar kamptaki ilk antrenmanına çıktı ve başlangıç antrenmanı 1 saat sürdü.