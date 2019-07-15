Korukır disiplini!

Çalıştığı kulüplerde başkanlar, futbolcular, personel, taraftar ve basınla samimi olan, tecrübesi ile Türk futboluna yıllardır katkı sunan ve ülkenin sayılı teknik adamları arsında yer alan İzmitli Teknik Direktör Engin Korukır, yeşil zemine çıktığı anda sadece takıma odaklanıyor, gözü takımdan başka kimseyi görmüyor. Bunun en güzel örneği Kartepe kampındaki ilk antrenmanda da net bir şekilde görüldü.

EN UFAK BİR HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Yardımcıları ile birlikte sürekli iletişim halinde olan Korukır’ın saha içi ve disiplini dikkat çekerken, Korukır sürecin ne kadar önemli olduğunun da farkında. Sezon başı kurduğu takımların sezon sonu çok başarılı olduğu Korukır, Kocaelispor’da da sadece bu sezonun değil, önümüzdeki sezonun da planlamasını yapıyor. Deneyimli teknik adam bu nedenle en küçük bir hataya bile izin vermek istemiyor.