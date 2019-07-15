Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Dün 18:00 TSİ- Spor G: Dün 16:11 TSİ

Kim kiminle kalıyor?

Kocaelispor’da futbolcular 21 günlük Kartepe kampı sürecinde otel yanındaki 4’erli apart binalarda kalacak. Teknik ekip ise tek kişilik odalarda otel içinde kampı geçirecek.
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İSİM                          ODA NO

Engin Korukır            1710

Nihat Köksal              1712

Yaşar Kıyar                1713

Faruk Sarman             1621

Taşkın Darcan            1622

Turan Kaynar             1623

Anıl Sarıfakioğlu        1815

 3102 NO’LU APART

Emrullah Bayhan

Yıldıray Berber

Hüseyin Emre Özyılmaz

Onur Öztonga

 4201 NO’LU APART

Sefa Narin

Mehmet Celil Çelik

Mert Yavuz

Burak Süleyman

 4202 NO’LU APART

Kemal Can Aydemir

Fatih Adıgüzel

Doğukan Kaya

Mesut Özdemir

 4203 NO’LU APART

Hamza Mutlu

Murat Soner Başak

Kadir Öge

Gökdeniz Bayrakdar

 4204 NO’LU APART

Can Emre Yücel

Volkan Mert Korkmaz

Eren Ocaklı

Doğan Gürbüz

 4301 NO’LU APART

Ahmet Hakan Tetik

Kerem Yıldırım

Abdullah Berk Karadağ

Rıza Altıntaş

 4302 NO’LU APART

Bedirhan Alkan

Erol Zöngür

Melih Süleyman

Mervan Yiğit

Dün 18:00 TSİ - Spor

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