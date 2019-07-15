Kim kiminle kalıyor?

İSİM ODA NO
Engin Korukır 1710
Nihat Köksal 1712
Yaşar Kıyar 1713
Faruk Sarman 1621
Taşkın Darcan 1622
Turan Kaynar 1623
Anıl Sarıfakioğlu 1815
3102 NO’LU APART
Emrullah Bayhan
Yıldıray Berber
Hüseyin Emre Özyılmaz
Onur Öztonga
4201 NO’LU APART
Sefa Narin
Mehmet Celil Çelik
Mert Yavuz
Burak Süleyman
4202 NO’LU APART
Kemal Can Aydemir
Fatih Adıgüzel
Doğukan Kaya
Mesut Özdemir
4203 NO’LU APART
Hamza Mutlu
Murat Soner Başak
Kadir Öge
Gökdeniz Bayrakdar
4204 NO’LU APART
Can Emre Yücel
Volkan Mert Korkmaz
Eren Ocaklı
Doğan Gürbüz
4301 NO’LU APART
Ahmet Hakan Tetik
Kerem Yıldırım
Abdullah Berk Karadağ
Rıza Altıntaş
4302 NO’LU APART
Bedirhan Alkan
Erol Zöngür
Melih Süleyman
Mervan Yiğit
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz