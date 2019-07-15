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Otel takım dolacak

Kocaelispor’un kamp yaptığı Green Park Otel’de Kocaelispor ile birlikte İran Süper Lig takımı Persepolis Tahran takımı kalıyor.

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Kocaelispor’un kamp yaptığı Green Park Otel’de Kocaelispor ile birlikte İran Süper Lig takımı Persepolis Tahran takımı kalıyor. Geride bıraktığımız sezon Sepehan ve İstiklal takımlarının önünde Süper Lig 61 puan ile İran Süper Lig şampiyonu olmuştu. Turgutluspor, Amedspor, Antalya SerikBelediyespor, Bayrampaşa, Antalya Serik’ten BAL takımı da hafta içinde otele giriş yapacak. Ağustos ayı itibari ile de 1. Lig ve Süper Lig takımları Kartepe’yi mesken tutacak.

Dün 18:00 TSİ - Spor

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