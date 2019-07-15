Kocaelispor’un kamp yaptığı Green Park Otel’de Kocaelispor ile birlikte İran Süper Lig takımı Persepolis Tahran takımı kalıyor. Geride bıraktığımız sezon Sepehan ve İstiklal takımlarının önünde Süper Lig 61 puan ile İran Süper Lig şampiyonu olmuştu. Turgutluspor, Amedspor, Antalya SerikBelediyespor, Bayrampaşa, Antalya Serik’ten BAL takımı da hafta içinde otele giriş yapacak. Ağustos ayı itibari ile de 1. Lig ve Süper Lig takımları Kartepe’yi mesken tutacak.
Dün 18:00 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 16:12 TSİ
Otel takım dolacak
Kocaelispor’un kamp yaptığı Green Park Otel’de Kocaelispor ile birlikte İran Süper Lig takımı Persepolis Tahran takımı kalıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz