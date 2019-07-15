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Stopere Murat Gürbüzerol

Kocaelispor’da yönetim kurulu bir yandan transfer yasağını kaldırmak için mücadele ederken, diğer yandan dış transferler ile ilgili temaslarını kuvvetlendirdi.

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Kocaelispor’da yönetim kurulu bir yandan transfer yasağını kaldırmak için mücadele ederken, diğer yandan dış transferler ile ilgili temaslarını kuvvetlendirdi. Teknik Direktör Engin İpekoğlu’nun raporu doğrultusunda hareket eden transfer komitesi, geride bıraktığımız sezon 2. Lig takımlarından Uşakspor’da iyi bir sezon geçiren ve 29 maçta 6 gol atan sağ kanat oyuncusu Murat Gürbüzerol ile görüştü. Tarafların görüşmesinin olumlu geçtiği, anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığı öğrenildi.

ÇOK KARİYERLİ BİR FUTBOLCU

1988 Aydın Söke doğumlu futbolcu Sağlıkspor, Aydınspor, Manisaspor, Zeytinburnu, 1922 Konya, Akhisarspor, Balıkesirspor, Boluspor, Samsunspor, Büyükşehir Erzurum ve Giresunspor formalarını da terletti. Uzun yıllar 1. Lig’de mücadele eden deneyimli isim 310 maçta 57 gole imza attı. Bu arada geçen sezon Şanlıurfaspor’da oynayan stoper Hikmet Balioğlu da temasa geçen yönetim, futbolcunun yüksek maliyeti olması nedeni ile transferi askıya aldı. Erdem ÖVÜÇ

Dün 18:00 TSİ - Spor

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