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Mesut Özdemir: Bu kez olacak!

Kocaelispor’un başarılı orta saha oyuncusu Mesut Özdemir, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Kocaelispor’un başarılı orta saha oyuncusu Mesut Özdemir, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Melo Mesut, 2 kez 2. Lig’in kapısından döndüklerini ancak bu kez yüzlerinin güleceğini belirtti ve şu ifadelere yer verdi: Yeni sezonun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Allah kazasız, sakatsız bir sezon nasip etsin. Aramızdan sadece Keten ayrıldı. Kalan futbolcular tutundu.

 YUKARIYI HAK EDİYOR

5 yıldır beraberiz, ortam iyi. Transfer de açılacak gibi görünüyor. Aramıza yeni arkadaşlarımızın katılması ile daha da güçleneceğimizi düşünüyorum. Şahsen iyi bir gruba düştüğümüzü düşünüyorum. Geçen sezon iyi işler yaptık ancak sonunu getiremedik. Altay ve Çorum’da olması ancak bu sezon sonunda inşallah şampiyonluk hasretimizi sona erdiririz. Kocaelispor yukarıyı hak ediyor. Ben de üzerine koyarak iyi bir sezon geçirmek istiyorum.

Dün 18:00 TSİ - Spor

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