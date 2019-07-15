Gençler için bulunmaz nimet

Teknik adam Engin Korukır tarafından Kocaelispor’un ilk etap kampına alınan orta saha oyuncuları Yıldıray Berber, Bedirhan Alkan, Doğan Gürbüz, Eren Ocaklı, kaleci Emrullah Bayhan, stoper Erol Zöngür ve forvet Mervan Yusuf Yiğit, A takımla antrenmanlara çıktıkları için oldukça mutlu olduklarını ifade ettiler. Kampta önemli bir deneyim kazanacaklarına inandıklarını belirten gençler, abilerinden bir şeyler kapmak için de ayrı bir çaba içerisinde bulundukları söylediler.