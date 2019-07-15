Adil Üstüdağ: Otel sizin

Kocaelispor’un kamp yaptığı Kartepe Green Park Otel’in sahibi Adil Üstündağ, Yeşil Siyahlı kafileyi samimi bir şekilde karşılarken çarpıcı bir konuşma yaptı. Üstündağ “Hoş geldin Kocaelispor. Sizler bizim için çok önemlisiniz. İstediğiniz gibi yiyin, için, gezin yatın. Bu otel sizin. Tüm personelimiz emrinizdedir” dedi. Teknik Direktör Engin Korukır da Üstündağ’a samimiyetinden ötürü teşekkür etti.