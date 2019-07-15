Yıldızlar Yüzme Kulübü’nün Milli sporcusu Azra Begüm Umut, Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da 11-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Ulusal Açık Yüzme Şampiyonası son gününde 200 metre sırt kategorisinde 2.20.69 derecesi ile 2. olarak gümüş madalya kazandı. Aynı kulüpten Batuhan Filiz ise 3. gün 4x100metreserbest bayrak yarışında takım üçüncü oldu.
Dün 18:00 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 16:24 TSİ
Azra ve Batuhan, madalya ile döndü
Yıldızlar Yüzme Kulübü’nün Milli sporcusu Azra Begüm Umut, Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da 11-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Ulusal Açık Yüzme Şampiyonası son gününde 200 metre sırt kategorisinde 2.20.69 derecesi ile 2. olarak gümüş madalya kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz