Azra ve Batuhan, madalya ile döndü

Yıldızlar Yüzme Kulübü’nün Milli sporcusu Azra Begüm Umut, Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da 11-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Ulusal Açık Yüzme Şampiyonası son gününde 200 metre sırt kategorisinde 2.20.69 derecesi ile 2. olarak gümüş madalya kazandı. Aynı kulüpten Batuhan Filiz ise 3. gün 4x100metreserbest bayrak yarışında takım üçüncü oldu.