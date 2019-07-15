Gölcükspor’da maraton başladı

3. Lig 3. Grup’taki temsilcilerimizden Gölcükspor’damaraton başladı. Teknik Direktör Taner Gülleri’nin teknik adamlık yaptığıKırmızı Siyahlılar, Değirmendere Yalı Evleri’nde Başkan Hüseyin Çardak’ın verdiği yemekte bir araya geldi.
PROTOKOL TAM KADRO
Gölcükspor’da yeni sezonun ilk buluşmasına Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mahir Sarıdağ, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gölcük Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eren Ulak da katıldı. Kırmızı Siyahlılar dün akşam ilk antrenmanını yaparken, gece 22.00’de 11 günlük kampın yapılacağı Eriklitepe’ye çıkacaktı.
GENÇLER BİR BİR GİDİYOR!
27 futbolcunun yer aldığı ilk etap çalışması öncesinde seçme yapan Kırmızı Siyahlılarda Gülleri, Ayhan Çelik ve Fatih Çelebi’yi seçmelerde beğendi ve kamp kadrosuna dahil etti. Karamürselspor’un etkili kanat forvetlerinden Enes Metin de takımla birlikte Eriklitepe’ye çıktı. Öte yandan Karamürselspor’un genç stoperi Berkay ve Karamürsel İdmanyurdu alt yapısında yetişen stoperMirhan, Uşakspor ile 3’er yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Körfez Spor Kulübü’nün genç kalecisi Muhammed Demir de eski adı Adliyespor olan Çankaya Futbol Kulübü ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Ahmet AKAY
GÖLCÜKSPOR KAMP KADROSU
- Taner Gülleri – Teknik Direktör
- Doğan Baykuş – Yardımcı Antrenör
- Fevzi Tuncay – Kaleci Antrenörü
- Deniz Şahin – Deniz Şahin
- Ömer Faruk Uzuner – Sportif Direktör
- İsmail Gökdemir – İsmail Gökdemir
FUTBOLCULAR
- İlyas Türengül
- Hüseyin Arslan
- Furkan Şekerci
- Batuhan Kürkan
- Erdem Güner
- Osman Kerem Akyol
- Yalçın Öztürk
- Volkan Özcan
- Ali Mert Işık
- Selim Dedekoç
- Emir Şen
- Furkan Özyapı
- Batuhan Boyoğlu
- İsmail Yüksel
- Barış Şen
- Ferhat Aras
- Aziz Mirza Kılıç
- Soner Ay
- Hasan Can Katılmış
- Tayfun İkiz
- Emir Süleyman Öztürk
- Efkan Karaoğlu
- Enes Metin
- Bedirhan Bahar
- Tolunay Bekçi
- Ayhan Çelik - Seçmelerden
- Fatih Çelebi – Seçmelerden
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz