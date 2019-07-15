Gölcükspor’da maraton başladı

3. Lig 3. Grup’taki temsilcilerimizden Gölcükspor’damaraton başladı. Teknik Direktör Taner Gülleri’nin teknik adamlık yaptığıKırmızı Siyahlılar, Değirmendere Yalı Evleri’nde Başkan Hüseyin Çardak’ın verdiği yemekte bir araya geldi.

PROTOKOL TAM KADRO

Gölcükspor’da yeni sezonun ilk buluşmasına Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mahir Sarıdağ, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gölcük Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eren Ulak da katıldı. Kırmızı Siyahlılar dün akşam ilk antrenmanını yaparken, gece 22.00’de 11 günlük kampın yapılacağı Eriklitepe’ye çıkacaktı.

GENÇLER BİR BİR GİDİYOR!

27 futbolcunun yer aldığı ilk etap çalışması öncesinde seçme yapan Kırmızı Siyahlılarda Gülleri, Ayhan Çelik ve Fatih Çelebi’yi seçmelerde beğendi ve kamp kadrosuna dahil etti. Karamürselspor’un etkili kanat forvetlerinden Enes Metin de takımla birlikte Eriklitepe’ye çıktı. Öte yandan Karamürselspor’un genç stoperi Berkay ve Karamürsel İdmanyurdu alt yapısında yetişen stoperMirhan, Uşakspor ile 3’er yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Körfez Spor Kulübü’nün genç kalecisi Muhammed Demir de eski adı Adliyespor olan Çankaya Futbol Kulübü ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Ahmet AKAY

GÖLCÜKSPOR KAMP KADROSU

Taner Gülleri – Teknik Direktör

Doğan Baykuş – Yardımcı Antrenör

Fevzi Tuncay – Kaleci Antrenörü

Deniz Şahin – Deniz Şahin

Ömer Faruk Uzuner – Sportif Direktör

İsmail Gökdemir – İsmail Gökdemir

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