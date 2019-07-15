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Gölcükspor’da maraton başladı

3. Lig 3. Grup’taki temsilcilerimizden Gölcükspor’damaraton başladı.

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3. Lig 3. Grup’taki temsilcilerimizden Gölcükspor’damaraton başladı. Teknik Direktör Taner Gülleri’nin teknik adamlık yaptığıKırmızı Siyahlılar, Değirmendere Yalı Evleri’nde Başkan Hüseyin Çardak’ın verdiği yemekte bir araya geldi.

 PROTOKOL TAM KADRO

Gölcükspor’da yeni sezonun ilk buluşmasına Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mahir Sarıdağ, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gölcük Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eren Ulak da katıldı. Kırmızı Siyahlılar dün akşam ilk antrenmanını yaparken, gece 22.00’de 11 günlük kampın yapılacağı Eriklitepe’ye çıkacaktı.

 GENÇLER BİR BİR GİDİYOR!

27 futbolcunun yer aldığı ilk etap çalışması öncesinde seçme yapan Kırmızı Siyahlılarda Gülleri, Ayhan Çelik ve Fatih Çelebi’yi seçmelerde beğendi ve kamp kadrosuna dahil etti. Karamürselspor’un etkili kanat forvetlerinden Enes Metin de takımla birlikte Eriklitepe’ye çıktı. Öte yandan Karamürselspor’un genç stoperi Berkay ve Karamürsel İdmanyurdu alt yapısında yetişen stoperMirhan, Uşakspor ile 3’er yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Körfez Spor Kulübü’nün genç kalecisi Muhammed Demir de eski adı Adliyespor olan Çankaya Futbol Kulübü ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Ahmet AKAY

GÖLCÜKSPOR KAMP KADROSU

  • Taner Gülleri – Teknik Direktör
  • Doğan Baykuş – Yardımcı Antrenör
  • Fevzi Tuncay – Kaleci Antrenörü
  • Deniz Şahin – Deniz Şahin
  • Ömer Faruk Uzuner – Sportif Direktör
  • İsmail Gökdemir – İsmail Gökdemir

 FUTBOLCULAR

  1. İlyas Türengül
  2. Hüseyin Arslan
  3. Furkan Şekerci
  4. Batuhan Kürkan
  5. Erdem Güner
  6. Osman Kerem Akyol
  7. Yalçın Öztürk
  8. Volkan Özcan
  9. Ali Mert Işık
  10. Selim Dedekoç
  11. Emir Şen
  12. Furkan Özyapı
  13. Batuhan Boyoğlu
  14. İsmail Yüksel
  15. Barış Şen
  16. Ferhat Aras
  17. Aziz Mirza Kılıç
  18. Soner Ay
  19. Hasan Can Katılmış
  20. Tayfun İkiz
  21. Emir Süleyman Öztürk
  22. Efkan Karaoğlu
  23. Enes Metin
  24. Bedirhan Bahar
  25. Tolunay Bekçi
  26. Ayhan Çelik - Seçmelerden
  27. Fatih Çelebi – Seçmelerden

Bugün 16:23 TSİ - Spor

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