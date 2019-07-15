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Üzülmez mazbatasını aldı

Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez, olağanüstü genel kurulun ardından güven tazelemişti.

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Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez, olağanüstü genel kurulun ardından güven tazelemişti. Başkan Üzülmez, yöneticilerden Bekir Halefler’in sahibi olduğu çim halı tesislerine geldi ve Divan Başkanı Sinan Üner’den mazbatasını aldı.

 

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Yorumlar

(1)
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İzmit Li - 90 kişi ile seçim yapıp birde pozmu verdiniz.. Neydi EDEP YAHU....

Yanıtla . 0Beğen 15 Temmuz 20:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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