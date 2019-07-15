Üzülmez mazbatasını aldı

Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez, olağanüstü genel kurulun ardından güven tazelemişti. Başkan Üzülmez, yöneticilerden Bekir Halefler’in sahibi olduğu çim halı tesislerine geldi ve Divan Başkanı Sinan Üner’den mazbatasını aldı.
Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez, olağanüstü genel kurulun ardından güven tazelemişti.
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Yorumlar
(1 )
İzmit Li - 90 kişi ile seçim yapıp birde pozmu verdiniz.. Neydi EDEP YAHU....
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