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Davutoğlu ekibinden AKP’ye çok sert 15 Temmuz mesajları

Yeni parti kurma hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu'nun ekibi, 15 Temmuz mesajlarında AKP'yi eleştirdi.
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Yeni parti kurma hazırlığındaki AKP’li eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakın isimler, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine ilişkin mesajlarında AKP’yi de sert bir dille eleştirdiler. O isimler arasında, bir dönem AKP’nin Ankara ve İstanbul il başkanlıklarını yapmış, yine AKP’den milletekili olmuş siyasiler yer alıyor.

Davutoğlu’nun ekibinden, AKP eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, “Reformların yapılmaması, açık uyarılara rağmen yanlışlarda ısrar edilmesi bu mücadeledeki samimiyet ve beceri konusunda zihinlerde tereddüt oluşturuyor”ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti;

“Devletler böyle büyük badireler atlattıktan sonra yeni hukuk anlayışları geliştirir, şeffaflıkta,kamunun ehliyet ve liyakata göre yapılanmasında büyük reformlar yapabilirlerse saygıyı ve desteği hakederler,o ülkenin insanlarıda idarecilerinin yanında kenetlenir. Rabbimiz bizleri fetö ve benzeri hastalıklı yapıların saldırısından, basiretsiz yöneticilerden, birliğimizi ve güvenliğimizi zedeleyecek davranışlardan korusun. Bu asil milleti her zaman güçlü, başarılı ve huzur içinde kılsın inşallah.”

Yine Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen AKP eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de, “Ülkemiz; adalette, kalkınmada, demokratik normlarda, dış politikada, devlet yönetiminde, iç siyasette adı konmamış çok ciddi krizler yaşamaktadır. Bu millet, her ne şartta olursa olsun, sıkıntılarla nasıl baş edeceğini 15 Temmuz’da göstermiştir” şeklindeki mesajıyla AKP’ye sert eleştirilerden bulundu.

Davutoğlu’na yakın bir diğer isim, AKP eski Milletvekili Selçuk Özdağ da yazdığı 15 Temmuz mesajlarında, “Darbelerle mücadelenin yolu otoriterleşmek değil, adalet, demokrasi, güvenlik ve özgürlük dengesini doğru kurmaktır. Bu kurulamadığı için toplumda her geçen gün büyüyen yakınmalar ve adalet duygusunu örseleyen manzaralar ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullanarak AKP’ye sert çıktı.

Odatv.com 

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Yorumlar

(2)
02

Mat Öğrt - 1000 tane oyum olsa 1 tanesini vermem. Dünyada tek parti olsalar boşa atarım.bunlar kim be. Manisa'ya 1 çivi cakmayan Özdağ belediye başkan adayı olamayınca iyi partiye koşmuş akabinde iyi partiden de red yemiş soluğu ülkeyi faiz ve Suriyeli girdabına sokan Davut ve baba çan tarafına koşmuştur. Devlet ve Reis yaşadıkça oyum cumhur ittifakına. Vesselam

Yanıtla . 0Beğen 15 Temmuz 22:55
01

İzmitli - Kısa seyfi ve ekibi çokta şeyetmemek lazım.

Yanıtla . 0Beğen 15 Temmuz 18:12

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