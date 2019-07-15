Sinan ile anlaşma olmadı

Kocaelispor’da geride bıraktığımız sezonu 8 golle tamamlayan ve 2014-2015 sezonundan beri Yeşil Siyahlı forma ile çıktığı 122 maçta 49 gole imza atan Sinan Pektemek’in sözleşmesi 31 Mayıs 2019’da sona ermişti. Sinan ile bir araya gelen Yeşil Siyahlı yönetim yapılan görüşmenin tecrübeli futbolcu ile anlaşma sağlayamadı.