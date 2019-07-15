Kocaelispor’da geride bıraktığımız sezonu 8 golle tamamlayan ve 2014-2015 sezonundan beri Yeşil Siyahlı forma ile çıktığı 122 maçta 49 gole imza atan Sinan Pektemek’in sözleşmesi 31 Mayıs 2019’da sona ermişti. Sinan ile bir araya gelen Yeşil Siyahlı yönetim yapılan görüşmenin tecrübeli futbolcu ile anlaşma sağlayamadı.
Bugün 16:50 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:51 TSİ
Sinan ile anlaşma olmadı
Kocaelispor’da geride bıraktığımız sezonu 8 golle tamamlayan ve 2014-2015 sezonundan beri Yeşil Siyahlı forma ile çıktığı 122 maçta 49 gole imza atan Sinan Pektemek’in sözleşmesi 31 Mayıs 2019’da sona ermişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz