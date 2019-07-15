Ahmet Özer ve Ömer Demircan Darıca’da

Transfer tahtasını açan ve yarın yeni sezona başlayacak olan Darıca Gençlerbirliği’nde imzalar atılmaya başladı. Sarı Yeşilliler Gölcüklü ve Gölcükspor’da da oynayan, son olarak Tepecikspor'un formasını terleten 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Özer ve geride bıraktığımız sezon Manavgatspor'da forma giyen eski futbolcusu sağ kanatta oynayan Ömer Demircan ile 2’şer yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Darıca Gençlerbirliği Başkanı Arif Gülen ile Başkan Yardımcısı Eren Ertuğrul Işık da katıldı.