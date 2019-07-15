Kaptanlar anlaştı, kampa çıktı

Kocaelispor’un kaptanları Hamza Mutlu, Murat Soner Başak ve Kadir Öge ile birlikte deneyimli kaleci Can Emre Yücel 1 yıl daha Kocaelispor’da. Yöneticilerden Bekir Halefler ile Halefler’in sahibi olduğu halı saha tesislerinde bir araya gelen futbolcularla yapılan ilk görüşmeler pek olumlu geçmemişti. Gün içinde futbolcularla bir kez daha görüş alışverişinde bulunan Yeşil Siyahlı yönetim deneyimli isimlerle ortak bir noktada buluştu ve Kocaelispor ile zor yıllar geçiren Mutlu, Başak, Öge ve Yücel ile yeniden anlaştı.